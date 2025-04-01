01.04.2025 (21:00)

Военнослужащие Уральского объединения ВВС и ПВО приняли участие в акции по уходу за мемориалами, посвященных Великой Победе

Военнослужащие Уральского объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приняли участие в акции по уходу за мемориалами, посвященных победе в Великой Отечественной войне.

Мемориалы, расположенные на всей территории объединения, стали центром патриотического мероприятия, призванного сохранить память о героизме советского народа. Военнослужащие тщательно очистили территорию вокруг стел от прошлогодней листвы, сухих веток и накопившегося за зиму мусора.

Забота о сохранении исторической памяти — неотъемлемая часть воспитания военнослужащих проходящих службу по призыву и по контракту. Участие в подобных акциях позволяет прочувствовать связь времен, осознать цену мирного неба над головой и вклад предков в Великую Победу. Прикосновение к истории через конкретные дела, такие как уборка и благоустройство воинских захоронений, формирует чувство ответственности и гордости за свою Родину.

В Уральском объединении ВВС и ПВО подобные мероприятия проводятся регулярно, становясь доброй традицией, передаваемой из года в год. Проведенная акция – это не просто уборка территории, это дань уважения памяти героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Оно напоминает о важности сохранения исторической правды и передачи ее будущим поколениям,

а также формировании патриотического сознания.

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