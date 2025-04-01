01.04.2025 (20:00)
В Энгельсском соединении дальней авиации стартовал комплекс мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения
В Энгельсском соединении дальней авиации, дислоцированном в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, стартовал комплекс мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения.
Основные цели данных мероприятий - профилактика ДТП и привлечение к проблеме аварийности на дорогах.
«Комплекс мероприятий проводится для снижения ДТП среди личного состава соединения. Многие автолюбители не ездили в зимнем периоде, а с наступлением тепла вновь приступили к вождению личного автотранспорта. На проводимых занятиях мы можем обозначить наиболее опасные ситуации на дороге, чтобы военнослужащие были более бдительны и не допустили ошибок», - сообщил в своем обращении заместитель командира соединения по военно-политической работе.
На занятиях будут организованы встречи с военнослужащими военной автомобильной инспекции, которые доведут анализ аварийности на транспортных средствах Вооруженных сил и личном транспорте, особенности эксплуатации транспортных средств в сложных метеорологических условиях, изменения, внесенные в Правила дорожного движения и в законодательство Российской Федерации по вопросам безопасности дорожного движения.
Помимо этого, в автомобильных парках будут проведены смотры автомобильной и специальной техники.