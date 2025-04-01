01.04.2025 (05:15)

Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Разлив в ДНР

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике от украинских националистов.

В результате активных и решительных действий военнослужащие группировки продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от ранее освобожденного села Константинополь, благодаря чему штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в село Разлив малыми группами, закрепившись на позициях. Освободив посёлок, военнослужащие установили российский триколор в различных точках населенного пункта и приступили к разминированию прилегающей территории.

Мощную огневую поддержку штурмовикам оказывали артиллерийские расчёты, а также операторы ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок, блиндажей и других укрепленных позиций.

За 10 дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице