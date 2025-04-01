01.04.2025 (19:30)

С военнослужащими Каспийской флотилии провели тренировку по ПВО в пункте базирования

В пункте базирования Каспийской флотилии с экипажем малого ракетного корабля «Град Свияжск» провели тренировку по противовоздушной обороне.

В ходе тренировки боевым расчётом корабля была обнаружена низколетящая малоразмерная цель. Цель была идентифицирована как беспилотный летающий аппарат противника. Для эффективного распределения и уничтожения целей, средства противовоздушной обороны были приведены в готовность к немедленному применению.

Боевые расчёты взяли на сопровождение воздушную цель. После наведения и корректировки траектории полёта, цель была уничтожена штатными корабельными средствами ПВО.

Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению.

Тренировки по ПВО проводятся регулярно, что позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений КФл, закреплять слаженность и умение военнослужащих уверенно действовать при выполнении задач в различных ситуациях.

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