01.04.2025 (19:00)

Механики-водители машин обеспечения ракетных комплексов приступили к сдаче экзаменов в школе техников РВСН

Более 800 младших военных специалистов школы техников РВСН завершили обучение и приступили к сдаче экзаменов по общевойсковой подготовке, специальным дисциплинам и вождению.

В течение первой недели экзаменов военнослужащие продемонстрируют свои знания в теоретических вопросах по общевойсковой подготовке и устройству и эксплуатации машин обеспечения автономных пусков установок ПГРК «Ярс». В ходе контрольных занятий второй недели механиков-водителей ждет проверка практических навыков по вождению и обслуживанию мобильных ракетных комплексов.

После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие получат удостоверение механика-водителя многоосных шасси и будут направлены к местам дальнейшего прохождения службы.

Учебное заведение РВСН обладает развитой учебно-материальной базой для проведения аудиторных занятий и автодромным комплексом, а также современными тренажерными системами для отработки навыков вождения на многоосных колесных шасси с имитацией различных дорожных и погодных условий.

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