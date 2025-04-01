01.04.2025 (18:30)

В преддверии 80-летия Великой Победы на полигоне Капустин Яр стартовал новый сезон конкурса талантов «Зажги свою Звезду»

На сцене Дома офицеров полигона Капустин Яр состоялся первый этап конкурса талантов «Зажги свою Звезду», который был посвящен тематике Великой Отечественной войны и 80-летию Победы советского народа над фашизмом.

Участие в конкурсной программе приняли военнослужащие и члены их семей. Конкурсанты выступили в четырех номинациях: музыкальное творчество, хореография, театр и авторские произведения.

Заявки на участие в конкурсе подали участники от разных подразделений полигона и подшефных образовательный учреждений. Их выступления оценивало жюри, в которое вошли представители командования полигона, руководители и артисты творческих коллективов.

Лучшие номера будут представлены в концертных программах, проводимых на сцене гарнизонного Дома офицеров.

Обязательным условием участия в конкурсе талантов «Зажги свою Звезду» является непрофессионализм артистов. Основной же задачей конкурса, помимо увековечения подвигов предков в годы Великой Отечественной войны, остается предоставление возможности для самовыражения талантливым творческим людям и поиск новых оригинальных участников концертных программ.

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