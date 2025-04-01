01.04.2025 (18:00)

Экипажи вертолетов Ми-8 провели стрельбы на авиационном полигоне в Калининградской области

Эскадрилья вертолетов Ми-8 морской авиации Балтийского флота в рамках летного тактического учения на авиационном полигоне в Калининградской области уничтожила укрепления, опорные пункты и скопления живой силы условного противника.

В ходе учебно-тренировочных полетов вертолетчики отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до трех километров с минимальных и средних высот, вопросы огневой поддержки подразделений береговых войск флота, а также ведения воздушной разведки.

Во время вылетов на боевое применение экипажи вертолетов выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар с применением 80-мм неуправляемых авиационных ракет «С-8».

Особое место в программе подготовки экипажей вертолетов занимали полеты на малых высотах по заданным маршрутам, огибая сложные участки рельефа местности, тем самым отработали элемент скрытного перемещения от обнаружения средств ПВО условного противника.

Кроме этого, вертолетчики выполнили упражнение по перебазированию на запасной аэродром, где соответствующие службы провели их подготовку к вылету и дозаправку.

В общей сложности летчики совершили до 20 вертолетовылетов на практическое применение пушечного вооружения боевых машин.

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