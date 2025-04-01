01.04.2025 (17:30)

На Балтийском флоте готовятся к приёму молодого пополнения в рамках весеннего призыва граждан на военную службу

В Калининградской области готовятся к приему призывников из других регионов России, которые будут прибывать на Балтийский флот в ходе весеннего призыва 2025 года граждан на военную службу. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, весенний призыв на военную службу граждан проводится с 1 апреля по 15 июля 2025 года.

В частях и соединениях флота сформировано порядка 20 сводных подразделений, которые будут принимать молодое пополнение.

В этих подразделениях военнослужащие по призыву будут проходить курс общевойсковой подготовки, который позволит им овладеть первичными знаниями и навыками военной службы. Затем прошедшие теоретическую подготовку новобранцы совершат полевые выходы на полигоны в Калининградской области, где на практике закрепят теоретические знания и сдадут зачеты по основным военным дисциплинам.

После начальной военной подготовки в местах прохождения службы новоиспеченные военнослужащие примут Военную присягу на верность Родине.

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