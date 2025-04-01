01.04.2025 (17:00)

На Балтийском флоте проходит полевой выход связистов

На полигоне в Калининградской области проходит полевой выход одного из подразделений связи Балтийского флота.

В ходе полевого выхода в рамках учений на местности будут применяться современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней и большой мощности и спутниковой связи.

В рамках плановых мероприятий на полигоне флотские связисты в условиях, максимально приближенным к боевым, сдадут нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовкам, выполнят и проведут на местности более 20 различных упражнений и тренировок.

Расчёты полевых станций отработают организацию связи со штабом флота, командными пунктами береговых частей, закрепят навыки по установлению новых каналов связи, опробуют и изучат новые образцы техники.

Также в ходе полевого выхода будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Полевой выход флотских связистов является плановыми, в нем задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц мобильных аппаратных, станций, комплексов связи и другой специальной техники.

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