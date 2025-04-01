01.04.2025 (16:30)

Военнослужащие Балтийского флота наведут порядок на закрепленных военно-мемориальных объектах

В преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на Балтийском флоте приведут в порядок более 200 военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

В ходе проведения мероприятий по наведению порядка после зимнего периода, в соединениях и частях Балтийского флота начались масштабные мероприятия по уборке, благоустройству и реставрации закрепленных за воинскими частями мемориалов и памятников, а также мест боевой и воинской славы, захоронений воинов Великой Отечественной войны.

Военнослужащие флота приводят в образцовый порядок территории воинских захоронений и мемориалов, красят обелиски, отсыпают дорожки, ремонтируют ограждения.

В общей сложности, в местах дислокации воинских частей флота на сегодняшний день находятся более 200 братских могил времен Великой Отечественной войны, одиночных захоронений, братских могил русских воинов, погибших в период Первой мировой войны и могил военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в послевоенный период.

В День Победы на благоустроенных мемориалах пройдут торжественные мероприятия с отданием воинских почестей.

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