01.04.2025 (15:30)

Участник СВО провёл урок мужества для юнармейцев Новосибирской области

Участник специальной военной операции (СВО) провёл урок мужества для участников юнармейского отряда и военно-патриотического клуба «Альтаир» Убинского района Новосибирской области.

В рамках встречи военнослужащий Александр Сергеев поделился с юными патриотами воспоминаниями с тех времён, когда сам являлся участником военно-патриотического клуба, рассказал о боевом своем опыте и подчеркнул важность патриотического воспитания и военно-прикладных навыков. Александр подробно ответил на вопросы школьников о службе, взаимовыручке и бытовых условиях в зоне боевых действий.

По окончании встречи воспитанники юнармейского отряда, в знак благодарности, подарили военнослужащему памятный амулет и передали письмо, в котором выразили слова признательности.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения и побуждение школьников к изучению истории Российской Федерации.

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