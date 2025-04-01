Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.04.2025 (15:30)

Участник СВО провёл урок мужества для юнармейцев Новосибирской области

Участник специальной военной операции (СВО) провёл урок мужества для участников юнармейского отряда и военно-патриотического клуба «Альтаир» Убинского района Новосибирской области.

В рамках встречи военнослужащий Александр Сергеев поделился с юными патриотами воспоминаниями с тех времён, когда сам являлся участником военно-патриотического клуба, рассказал о боевом своем опыте и подчеркнул важность патриотического воспитания и военно-прикладных навыков. Александр подробно ответил на вопросы школьников о службе, взаимовыручке и бытовых условиях в зоне боевых действий.

По окончании встречи воспитанники юнармейского отряда, в знак благодарности, подарили военнослужащему памятный амулет и передали письмо, в котором выразили слова признательности.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения и побуждение школьников к изучению истории Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false