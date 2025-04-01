01.04.2025 (14:15)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БпЛА.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

более 71 420 военнослужащих,

403 танка,

329 боевых машин пехоты,

293 бронетранспортера,

2 242 боевые бронированные машины,

2 583 автомобиля,

592 артиллерийских орудия,

53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

123 станции РЭБ,

18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,

56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице