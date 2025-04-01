01.04.2025 (14:30)

Военнослужащие учебного центра НВВКУ отработали различные элементы тактической стрельбы в ходе тренировки

Военнослужащие учебного центра подготовки младших специалистов разведки Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) отработали различные элементы тактической стрельбы в ходе тренировки на полигоне в Новосибирской области.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие отработали действия в составе штурмовых групп в городской застройке по отражению атаки условного противника и противодействие его БпЛА, поражение групповых целей. Кроме того, совершенствовали навыки поражения «противника» из снайперских винтовок СВ-98М, СВД, АСВКМ на дистанциях от 300 до 700 метров.

Тренировка проводилась под руководством опытных инструкторов, с учетом опыта специальной военной операции.

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