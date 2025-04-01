01.04.2025 (15:00)

Гранатометчики ЦВО уничтожили бронемашины условного противника в ходе занятия в Кузбассе

Гранатометчики мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили из РПГ-7В несколько легкобронированных машин условного противника в ходе занятия на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия боевой подготовки операторы БЛА обнаружили колонну легкобронированной техники условного противника, приближающуюся к лесополосе для высадки десанта.

Координаты цели в режиме реального времени были переданы на командный пункт, где было принято решение об ее уничтожении. Расчеты РПГ-7В оперативно выдвинулись в назначенный район и из ручных противотанковых гранатометов уничтожили несколько единиц легкобронированных автомобилей условного противника. Стрельба велась по мишеням, имитирующим легкобронированную технику неприятеля кумулятивными гранатами на дальности до 600 м.

Всего в практическом занятии было задействовано более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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