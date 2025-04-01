01.04.2025 (11:35)

Заявление Минобороны России

За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры.



31 марта в 10.08 в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА (не менее 4-х сбросов боеприпасов) на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Таврия-Энерго») произошло прекращение электроснабжения бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района.



Также в 11.38 в Белгородской области в результате удара украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции в н.п. Смородино произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения более 1200 бытовых потребителей Грайворонского района.



Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России.

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