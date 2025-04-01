01.04.2025 (12:30)
Подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота выполнила глубоководное погружение в Японском море
Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Уфа» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил погружение на максимальную глубину в акватории Японского моря.
В ходе глубоководного погружения была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки, отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах.
После успешного выполнения подводной части упражнения экипаж подлодки «Уфа» осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с Планом боевой подготовки флота.
Выполнение задачи в море обеспечивало спасательное судно «Игорь Белоусов».
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