01.04.2025 (14:00)
Школа поваров Восточного военного округа в Забайкалье готовит очередной выпуск специалистов
В военной школе поваров Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, завершается подготовка специалистов. Военнослужащие начали подготовку к выпускным экзаменам, которые пройдут в этом месяце.
В настоящее время обучение в военной школе проходит более 600 младших специалистов.
В специально оборудованных лабораториях и учебных пекарнях будущие военные повара изучали правила эксплуатации специальной техники, выполнения санитарно-эпидемиологических норм, учились готовить различные блюда и выпекать хлеб. Основная задача инструкторов – в полевых, зачастую экстремальных условиях научить курсантов оперативно и качественно обеспечивать питание войск.
Военная школа поваров ВВО – одна из двух школ в России, которые готовят данных специалистов для Министерства обороны.
Выпускники отправятся для дальнейшего прохождения службы на должностях военных пекарей и поваров в воинские части Восточного военного округа.