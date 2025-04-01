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01.04.2025 (14:00)

Школа поваров Восточного военного округа в Забайкалье готовит очередной выпуск специалистов

В военной школе поваров Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, завершается подготовка специалистов. Военнослужащие начали подготовку к выпускным экзаменам, которые пройдут в этом месяце.

В настоящее время обучение в военной школе проходит более 600 младших специалистов.

В специально оборудованных лабораториях и учебных пекарнях будущие военные повара изучали правила эксплуатации специальной техники, выполнения санитарно-эпидемиологических норм, учились готовить различные блюда и выпекать хлеб. Основная задача инструкторов – в полевых, зачастую экстремальных условиях научить курсантов оперативно и качественно обеспечивать питание войск.

Военная школа поваров ВВО – одна из двух школ в России, которые готовят данных специалистов для Министерства обороны.

Выпускники отправятся для дальнейшего прохождения службы на должностях военных пекарей и поваров в воинские части Восточного военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Восточный военный округ
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