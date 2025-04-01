01.04.2025 (10:30)

В центре подготовки военнослужащих ЮВО в Краснодарском крае продолжается обучение экипажей танков Т-72Б3

В учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, продолжается подготовка экипажей танков Т-72Б3 из числа военнослужащих, заключивших первые контракты с Минобороны России.

План обучения личного состава включает в себя занятия по специальной, огневой и тактической подготовке. В рамках теоретической части проводится изучение устройства боевой машины, ее тактико-технических характеристик (ТТХ), способов и методов ведения боя и взаимодействия с другими подразделениями.

На практических стрельбах наводчики-операторы с места и в движении выполняют задачи по уничтожению целей, имитирующих бронетехнику и живую силу условного противника. Огонь ведется из 125-мм пушки осколочно-фугасными, бронебойными и другими снарядами на расстоянии до 2 километров, а также из пулеметов НСВТ «Утёс» и ПКТМ.

В данный курс входят и занятия по вождению танков по пересеченной местности, где механики-водители преодолевают естественные и искусственные препятствия. На тренировках также отрабатываются приемы маневрирования на скоростной трассе с прохождением маршрутов на максимальных и минимально допустимых скоростях.

Особое внимание уделяется и другим дисциплинам, в том числе тактической медицине, инженерной подготовке и владению стрелковым оружием. Обучение экипажей проходит под руководством инструкторов – ветеранов боевых действий с учетом знаний и опыта, накопленных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По завершении курса интенсивной боевой подготовки, который длится от трех недель до месяца, танкисты направляются в воинские части для выполнения задач по предназначению.

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