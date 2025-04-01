Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.04.2025 (11:30)

В Ростовской области со специалистами связи ЮВО проведены занятия по тактико-специальной и технической подготовке

Военнослужащие соединений и воинских частей 8-ой гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в Ростовской области, в рамках Дня специалиста связи отработали нормативы по тактико-специальной и технической подготовке.

На территории специального учебно-тренировочного комплекса военнослужащие выполнили оперативное развертывание полевых узлов связи, мобильных радиокомплексов, в том числе новейших цифровых станций спутниковой и радиорелейной связи.

В рамках занятия отработаны задачи обеспечения связью абонентов на различные расстояния. Особое внимание в ходе тренировок было уделено проведению практических действий по настройке видеоконференцсвязи и электронному обмену данными между абонентами.

Такие тренировки проводятся еженедельно в рамках единого дня специалиста связи.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false