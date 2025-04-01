01.04.2025 (11:30)

В Ростовской области со специалистами связи ЮВО проведены занятия по тактико-специальной и технической подготовке

Военнослужащие соединений и воинских частей 8-ой гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в Ростовской области, в рамках Дня специалиста связи отработали нормативы по тактико-специальной и технической подготовке.

На территории специального учебно-тренировочного комплекса военнослужащие выполнили оперативное развертывание полевых узлов связи, мобильных радиокомплексов, в том числе новейших цифровых станций спутниковой и радиорелейной связи.

В рамках занятия отработаны задачи обеспечения связью абонентов на различные расстояния. Особое внимание в ходе тренировок было уделено проведению практических действий по настройке видеоконференцсвязи и электронному обмену данными между абонентами.

Такие тренировки проводятся еженедельно в рамках единого дня специалиста связи.

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