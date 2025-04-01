01.04.2025 (13:00)

В войсках ЮВО завершились сборы с молодыми лейтенантами – выпускниками военных вузов 2024 года

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) завершились учебно-методические сборы с молодыми офицерами – выпускниками высших военных учебных заведений (ВВУЗ) 2024 года.

Для офицеров была подготовлена программа, которая включала как лекционные, так и практические инструкторско-методические занятия по всем предметам боевой подготовки, а также проверка уровня профессиональных знаний и навыков, приобретенных в военно-учебных заведениях.

Основной упор в подготовке молодых офицеров был сделан на опыте, полученном в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Инструктора-наставники поделились своими знаниями, передав обучаемым необходимые навыки в рамках общевойсковой и специальной подготовки.

Это ежегодное мероприятие направлено на обеспечение скорейшей адаптации выпускников военных вузов к службе в войсках, формирование единых подходов к организации повседневной деятельности.

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