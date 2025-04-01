01.04.2025 (12:00)

Военнослужащие ВВО отработали штурм позиций противника на полигоне в Бурятии

В Республике Бурятия военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившие первый контракт с Минобороны России, отработали тактику штурма позиций условного противника.

В ходе занятий военнослужащие учились производить разведку местности при помощи беспилотных летательных аппаратов и разведку боем. Обучаемым было необходимо определить вооружение условного противника, при этом не раскрыть свои позиции.

После сбора информации, военнослужащие скрытно подошли к позициям противника действуя малыми группами. Штурмовики выполнили зачистку отдельных точек при помощи ручных гранат. После чего стрелковым оружием провели зачистку траншей.

Учебный бой велся с применением автоматов и пулеметов Калашникова, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В и крупнокалиберных пулеметов «Корд».

При проведении занятий основное внимание уделялось применению эффективных тактических действий в составе подразделений, умелому применению вооружения и военной техники, с целью оперативного выполнения поставленных задач.

Тактическая подготовка проводилась под руководством офицеров и инструкторов, имеющих боевой опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах, а также в ходе специальной военной операции.

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