01.04.2025 (11:00)

Военнослужащие ВВО в Амурской области обучаются борьбе с БпЛА

С военнослужащими мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области проведены занятия по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

На общевойсковом полигоне «Екатеринославский» мотострелки вели стрельбу из различных видов стрелкового оружия по приближающимся низколетящим целям. Особое внимание уделялось стрельбам из гладкоствольных ружей по воздушным целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты.

В качестве БпЛА использовались тарелочки, выпущенные из машинки для стендовой стрельбы. Военнослужащие учились поражать как один условный дрон в небе, так и несколько.

Также обучаемые повышали навыки в оказании медицинской помощи в полевых условиях и тренировались эвакуировать раненых с поля боя.

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