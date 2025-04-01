01.04.2025 (10:00)

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали о ходе освобождения населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике

В ходе ожесточенных боев военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Село Запорожье расположено на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) и находится примерно в 23 км к юго-западу от Красноармейска (Покровска).

Все действия военнослужащих осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчётами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам составили расчёты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из построек и домов. Операторы разведывательных дронов точными сбросами уничтожали противника в лесополках и блиндажах. Штурмовые подразделения заходили в село мелкими группами, держась ближе к всевозможным укрытиям, проходя блиндажи и замаскированные укрытия. В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ и большое количество тяжёлых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений. Также бойцы группировки взяли в плен группу военнослужащих ВСУ.

Смелые и решительные действия бойцов, умелое руководство действиями личного состава командирами всех степеней, а также умелое применение различных сил и средств поражения позволило выполнить боевую задачу и вытеснить противника с очередного населенного пункта.

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