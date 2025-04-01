01.04.2025 (09:30)
Расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» нанесли удар термобарическими снарядами по позициям ВСУ, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.
Военнослужащие дозора ТОС-2 «Тосочка» заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины, где произвели разведку местности. После доклада командира дозора расчет ТОС-2 «Тосочка» прибыл на огневую позицию и выполнил залп снарядами по позициям ВСУ.
Корректировка и контроль поражения целей осуществлялась в режиме реального времени расчётами беспилотных летательных аппаратов группировки.
«Тосочка», как и ее аналоги предыдущего поколения «Солнцепек» и «Буратино», предназначена для поддержки пехоты, танков, поражения огневых позиций, вывода из строя легкобронированной техники и транспорта противника.
Боекомплект «Тосочки» — 18 термических снарядов — создает температуру в тысячи градусов по Цельсию на площади до шести гектаров. В эпицентре поражения создаётся резкий перепад давления.