01.04.2025 (09:00)

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Одной из задач артиллеристов 122-мм буксируемой гаубицы «Д-30» 18-ой общевойсковой армии группировки войск «Днепр» является - контрбатарейная борьба, но при этом бойцам удаётся ещё поражать временные пункты дислокации, пункты управления БпЛА, бронетехнику, артиллерийские орудия, лодки и личный состав противника.

Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации личного состава ВСУ, откуда националисты запускали FPV-дроны. Координаты расположения украинских боевиков были оперативно переданы на позицию артиллерийского расчёта.

Российские военнослужащие получили команду на боевую работу, оперативно размаскировали гаубицу, навели орудие по заданным координатам. Одним пристрелочным, а затем вторым снарядом попали точно в цель, уничтожив пункт управления БпЛА противника, находившийся в заброшенном доме.

«У нас орудие «Д-30» гаубица 122-мм. Производим как контрбатарейную борьбу, так и поражение личного состава противника. Поражение КМП, лодок, любой гусеничной и колёсной техники. В общем, любая цель, которая в зоне досягаемости нашего орудия, поражается. Работа в расчёте заключается, конечно, в первую очередь, это помощь нашей пехоте, которая находится в непосредственной близости с противником. Вторая важнейшая задача – нанести огневое поражение противнику. Третья тоже немаловажная задача, это сберечь состав. Для чего на огневых позициях оборудованы перекрытые щели, окопы, блиндажи с накатом, то есть, натянуты какие-то маскировочные приспособления, рыболовные сети, для защиты от FPV . То есть спектр работы очень широкий. В самом расчёте важно профессионализм, который они уже достигли, потому, как мы находимся здесь уже практически два года. Слаженность, быстрое, однообразная работа без какой-либо суеты и чёткое выполнение приказа командира.» - рассказал старший офицер батареи с позывным «Пенза».

За мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач личный состав артиллеристов награждён государственными наградами Российской Федерации.

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