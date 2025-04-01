01.04.2025 (08:30)

Механик-водитель танка с позывным «Макс» 5 танковой бригады восточной группировки войск в ходе одного из боев взял в плен боевика ВСУ, одолев его в рукопашной схватке

В ходе активных боевых действий экипаж танка Т-80БВМ 5 Гвардейской танковой бригады 36 общевойсковой армии группировки «Восток», выполняя задачу по освобождению населенного пункта Скудное в ДНР, попал на вражескую мину. В результате, танкисты приняли решение покинуть поврежденную машину и укрыться в ближайшей лесополосе, от ударов беспилотников и артиллерии ВСУ. Однако, даже среди деревьев опасность не миновала: чтобы минимизировать риск обнаружения, экипаж рассредоточился. Один из членов экипажа, механик-водитель Т-80 с позывным «Макс», направился к полуразрушенному зданию, чтобы уточнить по карте маршрут отхода. «В здании… там ситуация такая получилась, — вспоминает позже военнослужащий. — Я искал место, где спрятаться от дронов, посмотреть карту, определиться с местом отхода. А там, в нише сидел украинский наблюдатель из ВСУ».

Противник, вооружённый автоматом, взял бойца на прицел и запросил инструкции по рации. В ответ прозвучало распоряжение командования: «Решай вопрос сам».

«Он разрешил мне уйти, но я видел в его глазах — выстрелит в спину. Когда услышал дважды щелчок затвора, понял: автомат заклинило. Это был единственный шанс», — рассказал механик-водитель. Броском кирпича он отвлёк внимание противника и сократил дистанцию, после чего вступил в рукопашную схватку. Навыки, полученные ранее в секции вольной борьбы, позволили ему обезвредить противника, который был в более высокой весовой категории.

Позже, задержанный украинский боевик был доставлен в расположение российских войск. Как подчеркнул Макс: «Обещал пленному, что его не тронут — свое слово я сдержал».

Механик-водитель танка Т-80 с позывным «Макс», горняк из города Мирный, до мобилизации 10 лет спускался в шахты Якутии. «Под землёй учишься не паниковать, — говорит он. – Если в забое обвал — кричишь, и тебя засыпет. Там тишина и темнота — хуже любого боя… В экстремальной ситуации решение принимается за секунды. Не паниковать — главное правило» – отмечает военнослужащий.

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