01.04.2025 (08:00)

Ивановские и Костромские десантники уничтожили технику ВСУ в районе Часова Яра

Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению города Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

Противник не оставляет попытки проводить контратаки наших позиций с помощью боевой техники и личного состава.

Разведывательные подразделения БпЛА обнаружили перемещение вражеской техники в сторону наших передовых позиций, а также высадку десанта ВСУ в лесополосе неподалеку от Часова Яра.

Командованием соединения было принято решение уничтожить скрывающуюся пехоту в посадке с помощью ударов артиллерии, а технику, двигающуюся в сторону наших позиций, с помощью применения FPV-дронов.

Операторы дроноводоа с нескольких точек взлёта одновременно подняли FPV-дроны и начали планомерно уничтожать вражескую технику, не позволяя ей сделать выстрелы и приблизиться к линии боевого соприкосновения.

В результате слаженных действий подразделений ВДВ противник был остановлены, понёс большие потери и отступил.

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