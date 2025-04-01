01.04.2025 (07:30)

Штурмовики подразделений Южной группировки войск проходят спецподготовку перед выполнением боевых задач на передовой

С штурмовым подразделением отряда «Шторм» 10-го гвардейского танкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск проводятся тренировки по захвату опорного пункта противника.

На одном из полигонов в тыловом районе штурмовые подразделения Южной группировки войск выполняют учебно-боевые задачи в условиях равнинной и пересеченной местности. Военнослужащие совершенствуют навыки владения стрелковым оружием, ведения боя и организации связи. Основная цель тренировки – повышение слаженности подразделений и оттачивание практических навыков штурмовых групп.

Занятия проводятся под руководством инструкторов и командиров, имеющих практический опыт по захвату опорных пунктов и позиций ВСУ. Личный состав обучается штурмовать окопы, траншеи, укрепленные участки, опорные пункты в составе малых тактических групп по три, пять и семь человек.

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