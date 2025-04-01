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01.04.2025 (07:00)

Расчет БпЛА Южной группировки войск уничтожил блиндаж с личным составом и пикап ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск продолжают успешно уничтожать технику и личный состав ВСУ на Краматорско-дружковском направлении специальной военной операции.

Операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов 1442-го мотострелкового полка Южной группировки войск были выявлены блиндаж с военнослужащими в районе одного из опорных пунктов и пикап ВСУ.

Удары по целям в кратчайший срок были нанесены с использованием дронов-камикадзе, которые полностью уничтожили укрытие противника и сожгли вражеский автомобиль.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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