01.04.2025 (07:00)
Расчет БпЛА Южной группировки войск уничтожил блиндаж с личным составом и пикап ВСУ
Расчеты беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск продолжают успешно уничтожать технику и личный состав ВСУ на Краматорско-дружковском направлении специальной военной операции.
Операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов 1442-го мотострелкового полка Южной группировки войск были выявлены блиндаж с военнослужащими в районе одного из опорных пунктов и пикап ВСУ.
Удары по целям в кратчайший срок были нанесены с использованием дронов-камикадзе, которые полностью уничтожили укрытие противника и сожгли вражеский автомобиль.
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