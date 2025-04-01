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01.04.2025 (06:30)

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ

Операторы ударных дронов на оптоволкне 200-й отдельной мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе Южной группировки войск, уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» ВСУ.

 Замаскированное артиллерийское орудие противника было обнаружено разведчиками в районе н.п. Веролюбовка. Координаты цели оперативно передали операторам FPV-дронов наших мотострелков. Точными попаданиями артиллерийская установка была уничтожена.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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