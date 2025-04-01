01.04.2025 (06:00)

Военнослужащим артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии, отличившимся в ходе СВО, вручили боевые госнаграды

Военнослужащим 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» вручили боевые государственные награды на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции.

Церемония награждения состоялась с соблюдением всех условий и требований безопасности.

За самоотверженность, героизм и успешное выполнение боевых задач, сопряженных с риском для жизни, военнослужащие были награждены медалями «За отвагу» и «Жукова».

Боевые награды бойцам вручил командир одного из артиллерийских подразделений. Он поблагодарил военнослужащих за успешные действия на стратегически важном участке фронта, личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий. Также он пожелал бойцам крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

В ходе проведения СВО множество военнослужащих группировки войск «Запад» за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами, что позволяет поднять боевой дух бойцов и отметить их высокий вклад в выполнении поставленных задач.

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