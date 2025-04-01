01.04.2025 (05:30)

Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Север» выявляют и уничтожают боевую технику, вооружение и живую силу ВСУ в курском приграничье

Расчеты беспилотных летательных аппаратов 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады группировки войск «Север» днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, производят сбросы различных взрывчатых предметов, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника в приграничном районе Курской области.

В работе расчётов беспилотной авиации крайне важны скрытность и мобильность. Все действия осуществляются в условиях лесного ландшафта, чтобы избежать обнаружения вражескими беспилотными летательными аппаратами.

После поражения целей бойцы оперативно сворачиваются и меняют место дислокации, чтобы не быть обнаруженными вражескими дронами.

Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.

Подразделения оснащены самыми современными беспилотниками, которые оснащены специальными камерами для работы в темное время суток.

В подразделениях никаких проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

Для управления БпЛА необходимы большие навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике. Все специалисты расчетов БпЛА прошли обучение. Они могут управлять дронами, перепрограммировать, ремонтировать и собирать новые из различных деталей.

Операторы беспилотников на каждый выход с собой обязательно берут детекторы дронов, которые не только показывают появление объекта в небе, но и указывают на его модель. Модели своих коптеров военнослужащие знают наизусть, поэтому с лёгкостью отличают, чья «птичка» висит в воздухе.

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