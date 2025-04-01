01.04.2025 (05:00)

Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

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