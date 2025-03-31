31.03.2025 (19:15)

Патрульный корабль «Иван Папанин» прибыл на Северный флот для проведения испытаний

Сегодня в главную базу Северного флота – город Североморск прибыл патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» для прохождения очередного этапа испытаний.

Экипаж корабля совершил межфлотский переход из Балтийского в Баренцево море.

На Северном флоте кораблю предстоит пройти ряд испытаний, в том числе ледовые испытания в акватории Северного Ледовитого океана.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» - головной корабль проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства Российской Федерации в Арктической морской зоне. Он имеет большое водоизмещение и прочный корпус, рассчитанный на преодоление ледовых полей с толщиной льда более полутора метров. Вооружён 76-мм автоматической артиллерийской установкой, оборудован вертолётной площадкой и ангарами в т.ч. для беспилотных летательных аппаратов.

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