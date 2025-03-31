31.03.2025 (19:45)

Мотострелки ЦВО отработали уничтожение «противника» смешанными огневыми группами в Тыве

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение условного противника в составе смешанных огневых групп на полигоне в Республике Тыва в ходе занятия.

По замыслу мероприятия боевой подготовки военнослужащие разведывательного подразделения при помощи БЛА выявили движение условного противника, который совершал марш по горному ущелью. Полученные данные оперативно были переданы на командный пункт, где было принято решение задействовать мобильные тактические группы для уничтожения «противника». Прибыв в назначенный район, военнослужащие устроили засаду на маршруте движения колонны и заминировали участок дорожного полотна, используя минный шлагбаум. При приближении «противника» личный состав произвел подрыв головной машины в колонне используя гранатометы РПГ-7В и огнем из штатного вооружения уничтожил технику и разрозненные группы условного противника.

В практических занятиях приняли участие около 50 военнослужащих горного мотострелкового соединения ЦВО.

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