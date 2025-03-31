31.03.2025 (20:45)

Мотострелки 201-й военной базы отразили нападение ДРГ «противника» на российские военные объекты в Таджикистане

Военнослужащие мотострелкового подразделения 201-й военной базы провели тренировку по противодействию терроризму и отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на военные объекты российского соединения.

По замыслу тренировки группа «противника», преодолев заградительные сооружения, проникла на территорию военной базы, и предприняла попытку прорваться к складам с оружием и боеприпасами. Дежурная смена караульной службы выполнила мероприятия по сдерживанию группы условного противника и передала информацию о нападении на пункт управления.

Подразделение антитеррора было поднято по тревоге. Под прикрытием экипажей БТР-82А российские мотострелки не допустили дальнейшего продвижения противника и уничтожили вооруженную группу условного противника.

Для управления подразделением были задействованы разведывательные беспилотные летательные аппараты, а для поражения целей были использованы ударные FPV-дроны.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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