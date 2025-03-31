31.03.2025 (20:15)

Военно-спортивная игра «Зарница 2.0» прошла в парке «Патриот» ЦВО в Верхней Пышме

Муниципальный этап всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0» состоялся на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Центрального военного округа (ЦВО) в Верхней Пышме. Участие в соревновании приняли около 600 участников юнармейского движения и военно-патриотических клубов.

В ходе мероприятия допризывная молодёжь продемонстрировала навыки по строевой, физической, огневой, медицинской подготовкам, а также по радиационной, химической, биологической защите. Кроме того, для участников мероприятия была организована экскурсия по выставке трофейной техники НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По результатам игры была сформирована команда, которая представит регион на окружном этапе всероссийской военно-спортивной игры «Зарница». Также по окончании для всех желающих была развёрнута полевая кухня, где каждый смог подкрепиться горячей гречневой кашей с тушёнкой и ароматным чаем с выпечкой.

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