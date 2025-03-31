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31.03.2025 (21:45)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

Участники юнармейских отрядов Новосибирского района Новосибирской области приняли участие в муниципальном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Мероприятие проходило на базе Центра образования «Верх-Тулинский». В игре приняли участие 10 юнармейских отрядов района. Соревнования были разделены на индивидуальный и командный этапы. В рамках индивидуального этапа участники состязались в знании военных специальностей - военкор, командир, медик, операторы БЛА, сапер. В ходе второго командного этапа юные патриоты продемонстрировали навыки по строевой, физической, огневой, медицинской подготовкам, а также по радиационной, химической, биологической защите, соревновались в знании военной истории и преодолели военизированную эстафету.

По окончании соревнований участникам были вручены памятные дипломы и ценные призы. Победителем этапа стала команда Центра образования «Верх-Тулинский», которая представит муниципальное образование на зональном этапе игры.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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