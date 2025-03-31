31.03.2025 (21:15)

Всероссийские соревнования по радиоспорту и Кубок России по скоростной радиотелеграфии прошли в Екатеринбурге

Всероссийские соревнования по радиоспорту и Кубок России по скоростной радиотелеграфии прошли в Екатеринбурге. Мероприятие традиционно состоялось на территории военного учебного центра при Уральском федеральном университете (УрФУ).

Участниками стали более 80 профессиональных спортсменов и радиолюбителей. В числе участников мероприятия также связисты Центрального военного округа (ЦВО). Участники оценивались в личном и командном зачёте. Каждому на скорость предстояло выполнить приём и передачу сообщения с помощью азбуки Морзе, при этом важно было соблюсти точность передаваемой информации.

По результатам соревнований в командном зачёте Кубка России первое место заняла команда из Свердловской области, с уверенным отрывом обогнав соперников из Пензенской области, замкнули тройку победителей участники из Санкт-Петербурга. В рамках всероссийских соревнований в командном зачёте победу одержали участники их северной столицы, серебряным призёром стала команда Марий Эл, третье место заняла команда Кемеровской области. Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.

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