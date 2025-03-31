31.03.2025 (17:15)

Брифинг заместителя начальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ

1 апреля начинается весенний призыв, и сегодня мы проводим брифинг, посвященный его началу.

Не могу не отметить, что предстоящая призывная кампания пройдет в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который Президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества.

Прежде всего, подведу итоги предыдущего осеннего призыва.

Задание на призыв, установленное Указом Президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования призвано 133 тысячи человек.

В ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений.

Во взаимодействии с центральными органами военного управления отобрано и направлено на комплектование этих подразделений 600 человек.

Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия, Коми и Крым, Краснодарском и Красноярском краях, Амурской, Брянской, Калининградской, Московской, Ростовской, Самарской, Сахалинской и Челябинской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге.

Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными видами довольствия.

Для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано около 180 рейсов гражданской авиации, 11 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил и 16 воинских эшелонов. Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных Силах и показала свою эффективность.

Всего же за осеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено более 100 тысяч призывников.

Теперь, что касается весеннего призыва.

Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 апреля по 15 июля 2025 года.

Исключение составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, а также педагогические работники образовательных организаций, призыв на военную службу которых пройдет с 1 мая по 15 июля.

Начало отправок призывников со сборных пунктов спланированно с 10 апреля 2025 года.

Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит – 12 месяцев.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации.

В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах Российской Федерации – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там, в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.

Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска.

В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Не оставим без внимания комплектование научно-производственных подразделений, осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.

С требованиями, предъявляемыми к кандидатам для комплектования указанных подразделений, и информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы призывники и их родители могут ознакомиться на официальном интернет-портале Минобороны России.

Особенностью предстоящей призывной кампании является то, что пройдет она с использованием государственной информационной системы.

По сути это централизованная база данных о всех гражданах Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, которая обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений воинского учета, а также рассылку повесток гражданам в электронном виде.

Что касается оповещения призывников, то от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично.

Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», а в Москве – в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы «мос.ру».

Начиная с 10 апреля приступит к работе «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени.

В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

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