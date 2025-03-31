31.03.2025 (18:30)

Корабельная тральная группа Северного флота обеспечила вывод подводной лодки из пункта базирования

Корабельная минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота обеспечила выход подводной лодки из пункта базирования.

В составе корабельной минно-тральной группы действовали базовые тральщики «Коломна», «Ядрин» и «Соловецкий юнга».

В рамках проводимой тренировки корабельная минно-тральная группа, используя весь комплекс противоминного вооружения – гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы – обеспечила безопасный выход по судоходному фарватеру из пункта базирования подводной лодки флота.

Также экипажи базовых тральщиков отработали комплекс задач противоминного обеспечения и противодиверсионной обороны в прибрежных полигонах Северного флота в Баренцевом море, Кольском заливе и отдельных его бухтах.

Траление морских мин является основной задачей минно-тральных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Экипажи морских и базовых тральщиков отрабатывают её в каждом периоде обучения.

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