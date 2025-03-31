31.03.2025 (19:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЛенВО провели тренировку по радиоразведке

Специалисты радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Ленинградского военного округа провели тренировку по ведению радиоразведки комплексами РЭБ на общевойсковом полигоне.

Экипажи станций помех выполнили марш в район развертывания, в ходе которого преодолели условно зараженные участки местности, отразили атаку диверсионной группы противника. В районе развертывания военнослужащие развернули станции помех и провели тренировку в обнаружении средств связи противника.

В условиях современного боя своевременное обнаружение средств связи противника, его командных пунктов и вскрытие перемещений войск – первоочередная задача. Комплексы радиоэлектронной борьбы, состоящие на вооружении в войсках РЭБ позволяют запеленговать и подавить практически любые источники радиосигнала, в том числе станции управления беспилотными летательными аппаратами, на дальностях до 300 км.

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