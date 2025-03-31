31.03.2025 (20:30)

Противолодочный корабль Балтийского флота в ходе планового учения выполнил учебно-боевые задачи в море

В рамках планового учения экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Уренгой» соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота выполнил артиллерийские стрельбы по морским целям в акватории Балтийского моря.

В качестве морской мишени был задействован специальный щит, имитирующий боевой корабль условного противника. Стрельба по нему выполнялась из 76,2 и 30-миллиметровых артиллерийских установок.

Также экипажи провели тренировку по борьбе с БЭК «противника», которые были уничтожены огнем из корабельной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. В качестве мишеней были использованы макеты безэкипажных катеров, как стационарных, так управляемых и буксируемых.

Помимо этого, за время нахождения в море на МПК был проведен ряд корабельных учений и тренировок. Экипажи выполнили мероприятия по постановке радиоэлектронных помех и визуальной маскировке, а также отработали действия по борьбе за живучесть.

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