31.03.2025 (21:30)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота стартовало плановое учение с расчетами противокорабельных комплексов «Бал»

В рамках планового мероприятия боевой подготовки Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» приступили к отработке задач по предназначению – обороне побережья и нанесения ударов по надводным целям с выполнением электронных ракетных пусков.

По замыслу учения подразделения совершили марш в составе колонн из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где военнослужащие отрабатывают нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки машин.

Также ракетчики проводят тренировки по организации охранения позиционного района, задействовав при этом береговые радиолокационные станции (БРЛС) «Мыс-М1Э» в целях обнаружения целей, их сопровождения и определения координат.

В ходе практических действий на местности мобильные пусковые установки по учебным задачам разворачиваются на побережье, где военнослужащие тренируются наносить удар по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет. После выполнения упражнений техника скрытно меняет позиции. Для имитации отряда условного противника задействованы боевые корабли флота, в настоящее время выполняющие учебные задачи в морских полигонах Балтийского моря.

К отработке задач учения привлечено около 100 военнослужащих и порядка 10 единиц автомобильной и специальной техники берегового ракетного соединения Ленинградской военно-морской базы.

Справочно: БРК «Бал» представляет собой мобильную систему, в состав которой входят: самоходные командные пункты управления и связи (СКПУС), самоходные пусковые установки (СПУ), несущие противокорабельные ракеты в транспортно-пусковых контейнерах. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и других береговых объектов и инфраструктуры побережья.

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