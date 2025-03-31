31.03.2025 (22:30)

На Балтийском флоте идет подготовка к пожароопасному периоду

На Балтийском флоте проводятся профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.

Для борьбы с лесными пожарами в запретных зонах созданы сети дорог и подъезды к естественным источникам водоснабжения. Проводятся работы по очистке территорий военных городков и технических территорий баз и складов от сухой травы, кустарника и сгораемого природного мусора. На базах, складах вооружения, боеприпасов и ГСМ обустроены пятидесятиметровые противопожарные полосы, примыкающие к внешнему ограждению периметров.

С военнослужащими на постоянной основе проводятся плановые занятия по профилактике возгораний и практические тренировки по локализации и тушению пожаров.

Пожарными командами воинских частей изучены способы тушения и ликвидации пожаров на объектах различной сложности с использованием специальных и подручных средств.

Отработано взаимодействие по тушению возможных пожаров с региональными подразделениями МЧС России. В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению.

Всего задачи противопожарной охраны объектов Балтийского флота решают более 20 противопожарных подразделений.

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