31.03.2025 (22:00)

На Балтийском флоте прошло учение по противодействию подводным диверсантам условного противника

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы Балтийского флота провели учение по противодействию подводным диверсантам условного противника.

Спецназовцы отрабатывали учение в составе боевых групп. Первая из групп действовала в роли диверсантов, вторая предотвращала проведение диверсии, обнаруживала и уничтожала условного противника.

По замыслу учения, дежурной сменой наблюдательного поста в районе пункта базирования кораблей было зафиксировано движение подводных объектов, находящихся в акватории не санкционировано. На кораблях была объявлена боевая тревога, была выставлена вахта, приведены в готовность к применению технические средства и вооружение.

В район нахождения объектов направились патрульные катера. Бойцы отряда ПДСС, используя технические средства обнаружения, выявили позиции диверсантов. Стремительными действиями группа захвата, незаметно, приблизилась к местонахождению диверсантов и уничтожила диверсионную группу «противника».

В ходе учебного боя было проведено практическое метание ручных противодиверсионных гранат, отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.

В учении было задействовано около 20 военнослужащих.

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