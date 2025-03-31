31.03.2025 (21:00)

Третий областной слёт командиров юнармейского движения «Служить Отчизне суждено» прошёл в Екатеринбурге

Третий областной слёт начальников местных отделений и командиров юнармейских отрядов «Служить Отчизне суждено» прошёл на базе Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ). Мероприятие организовано руководством училища и представителями центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи.

В ходе мероприятия для представителей юнармейского движения были организованы мастер-классы по огневой и медицинской подготовкам, военной топографии и по управлению БПЛА. Кроме того, начальники местных отделений и командиров юнармейских отрядов доложили об итогах работы и поставили задачи на текущий 2025 год, актуализировали вопросы работы по патриотическому воспитанию допризывной и призывной молодёжи в регионе.

Основная цель мероприятия — это обмен опытом между представителями руководящего состава юнармейского движения, повышение уровня знаний и навыков по основам военной службе и методике их передачи молодому поколению.

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