31.03.2025 (20:00)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в конкурсе «Смотр строя и песни», посвящённом 80-й годовщине Великой Победы

Участники юнармейских отрядов Тогучинского района Новосибирской области приняли участие в конкурсе «Смотр строя и песни», посвящённом году защитника Отечества и 80-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Конкурс состоялся на мемориальном комплексе «Память» города Тогучин. Юные патриоты продемонстрировали свой безупречный внешний вид, командную сплоченность, умение выполнять строевые приемы и исполнять строевые песни. По итогам мероприятия судейская коллегия, в состав которой входили представители военного комиссариата района и ветераны военной службы, определила победителей и призёров, которым были вручены кубки, грамоты и подарки.

Отдавая дань уважения памяти погибших и отстоявших мир в годы Великой Отечественной войны, участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню.

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