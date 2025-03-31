31.03.2025 (19:00)

Юнармейцы Заполярья вместе с военнослужащими дальней авиации провели показные занятия для дошкольников

В Мурманской области на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» совместно с личным составом полка дальней авиации провели показное мероприятие для дошкольников.

«Детвора слушала школьников с большим интересом. Скоро дошкольники станут первоклассниками, и мы надеемся, что многие из них захотят присоединиться к «Юнармии», цель которой воспитание доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства и любви к своей Родине», — сообщил в своем обращении заместитель командира полка по военно-политической работе.

Юнармейцы в доступной форме рассказали малышам о государственных символах нашей Родины, об истории создания движения «Юнармия», его задачах и проводимых мероприятиях. После чего, с помощью набора имитатора травм продемонстрировали оказание первой помощи, а также разборку и сборку оружия.

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