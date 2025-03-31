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31.03.2025 (18:00)

Танкисты военной базы ЮВО уничтожили бронетехнику условного противника на полигоне Алагяз

Танкисты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении выполнили третье упражнение контрольных стрельб из танков Т-72 на высокогорном полигоне Алагяз.

Экипажи Т-72 в составе танковой роты выполнили стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении, что с учетом пересеченной местности в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного встречного боя.

Отдельным этапом стрельб стала тактика действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях. Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении в ходе проведения стрельб поразили более 50 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу условного противника.

Проведенные мероприятия являются обязательным элементом подготовки танковых подразделений и проводятся в различное время суток.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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